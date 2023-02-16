Felix Keidel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Keidel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Keidel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Keidel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Keidel 14 Haziran 2003 tarihinde Duisburg şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Keidel Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felix Keidel, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ingolstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Ingolstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Keidel'nin FC Ingolstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Keidel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Keidel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felix Keidel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Keidel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Ingolstadt U17

1 Temmuz 2020 yılında Ingolstadt U19

1 Temmuz 2022 yılında FC Ingolstadt

Felix Keidel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Keidel şuan FC Ingolstadt takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FC Ingolstadt 04 (-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.