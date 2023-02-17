Felix Kerber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Kerber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Kerber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Kerber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Kerber 25 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Kerber Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SBE Management AG yapmaktadır. Felix Kerber, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dornbirn futbol takımında oynamaktadır. FC Dornbirn takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Kerber'nin FC Dornbirn ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Kerber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Kerber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Kerber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Kerber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ağu 2012 yılında Tirol Alt.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2018 yılında AKA Tirol U18

1 Temmuz 2019 yılında WSG Tirol II

1 Ağu 2020 yılında WSG Tirol

1 Temmuz 2022 yılında FC Dornbirn

Felix Kerber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Kerber şuan FC Dornbirn takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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