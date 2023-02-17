Felix Kochl kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Kochl Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Kochl adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Kochl Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Kochl 31 Mayıs 2002 tarihinde Hall in Tirol şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Kochl Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Felix Kochl, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grazer AK 1902 futbol takımında oynamaktadır. Grazer AK 1902 takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Kochl'nin Grazer AK 1902 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Kochl Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Kochl isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Kochl Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Kochl futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2017 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2018 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

17 Ocak 2022 yılında Grazer AK 1902

Felix Kochl Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Kochl şuan Grazer AK 1902 takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Felix Kochl Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Avusturya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 4 gol atmıştır.

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