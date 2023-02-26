Felix Kyei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Kyei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Kyei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Kyei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Kyei 13 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Kyei Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Medeama SC futbol takımında oynamaktadır. Medeama SC takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Kyei'nin Medeama SC ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Felix Kyei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Kyei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Kyei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Kyei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ocak 2023 yılında Medeama

Felix Kyei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Kyei şuan Medeama SC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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