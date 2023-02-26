Felix Lamptey kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Lamptey Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Lamptey adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Lamptey Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Lamptey 24 Aralık 2000 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Lamptey Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B.M. Sports Int. Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 11 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Lamptey'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi 10 Temmuz 2025 tarihinde bitmektedir.

Felix Lamptey Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Lamptey isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Lamptey Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Lamptey futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Temmuz 2022 yılında Berekum Chelsea

Felix Lamptey Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Lamptey şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 38 numaralı formayı giymektedir.

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