Felix Lehtinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Lehtinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Lehtinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Lehtinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Lehtinen 19 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Lehtinen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Haka futbol takımında oynamaktadır. FC Haka takımına 12 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Lehtinen'nin FC Haka ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Lehtinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Lehtinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Lehtinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Lehtinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ocak 2022 yılında FC Haka

Felix Lehtinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Lehtinen şuan FC Haka takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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