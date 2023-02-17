Felix Luckeneder kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Luckeneder Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Luckeneder adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Luckeneder Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Luckeneder 21 Mart 1994 tarihinde Linz şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Luckeneder Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Felix Luckeneder, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LASK futbol takımında oynamaktadır. LASK takımına 31 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Luckeneder'nin LASK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Luckeneder Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Luckeneder isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Luckeneder Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Luckeneder futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında LASK Altyapı

1 Temmuz 2008 yılında Linz U15

1 Temmuz 2009 yılında Linz U17

1 Temmuz 2010 yılında FAL U18

1 Temmuz 2012 yılında LASK

1 Temmuz 2018 yılında SCR Altach

30 Haziran 2019 yılında LASK

1 Temmuz 2019 yılında TSV Hartberg

26 Temmuz 2020 yılında LASK

10 Ağu 2020 yılında TSV Hartberg

31 Ağu 2021 yılında LASK

Felix Luckeneder Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Luckeneder şuan LASK takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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