Felix Menn kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Menn Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Menn adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Felix Menn Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Felix Menn 23 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Felix Menn Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Progresul 1944 Spartac futbol takımında oynamaktadır. AFC Progresul 1944 Spartac takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Menn'nin AFC Progresul 1944 Spartac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Felix Menn Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Felix Menn futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Brest B
1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz
23 Eylül 2021 yılında Plabennec
1 Temmuz 2022 yılında Dante Botosani
25 Ocak 2023 yılında Progresul Sp.
Felix Menn Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Felix Menn şuan AFC Progresul 1944 Spartac takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.
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