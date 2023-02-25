Felix Mina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Mina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Mina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Mina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Mina 23 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Félix Jostyn Mina Caicedo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Mina Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Emelec futbol takımında oynamaktadır. CS Emelec takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Mina'nin CS Emelec ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Felix Mina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Mina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felix Mina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Mina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında SD Aucas B

1 Ocak 2020 yılında Baños CF

1 Ocak 2021 yılında CS Patria

1 Temmuz 2021 yılında Toreros FC

3 Ocak 2022 yılında CS Emelec

Felix Mina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Mina şuan CS Emelec takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.