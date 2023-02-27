Felix Orn Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Orn Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Orn Fridriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Orn Fridriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Orn Fridriksson 16 Mart 1999 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur. İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Felix Örn Friðriksson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Orn Fridriksson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 1 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Felix Orn Fridriksson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Orn Fridriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Orn Fridriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Orn Fridriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Orn Fridriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında ÍBV

24 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

1 Ocak 2019 yılında ÍBV

Felix Orn Fridriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Orn Fridriksson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Felix Orn Fridriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İzlanda takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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