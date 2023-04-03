Felix Orn Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Orn Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Felix Orn Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Felix Orn Fridriksson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Felix Orn Fridriksson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Orn Fridriksson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Orn Fridriksson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Orn Fridriksson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Orn Fridriksson 16 Mart 1999 tarihinde Vestmannaeyjar şehrinde doğmuştur.  İzlanda uyrukludur.Gerçek adı da Felix Örn Friðriksson şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Orn Fridriksson Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ÍBV Vestmannaeyjar futbol takımında oynamaktadır. ÍBV Vestmannaeyjar takımına 1 Şubat 2015 tarihinde katılmıştır. Felix Orn Fridriksson'nin ÍBV Vestmannaeyjar ile sözleşmesi 16 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Orn Fridrikssonboyu ve yaşı kaç

Felix Orn Fridriksson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Orn Fridriksson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Felix Orn Fridriksson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Orn Fridriksson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında ÍBV

24 Temmuz 2018 yılında Vejle BK

1 Ocak 2019 yılında ÍBV

Felix Orn Fridriksson kimdir

Felix Orn Fridriksson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Orn Fridriksson şuan ÍBV Vestmannaeyjar takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Felix Orn Fridriksson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

İzlanda takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

İzlanda U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Felix Orn Fridriksson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
O takımlar belli oldu! Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek final maçları yarın başlıyor
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Galatasaray’dan Lale Orta’ya istifa çağrısı, "Bir kulüp için değil, herkes için adalet!
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Beşiktaş, Kadıköy'de 10 kişi kaldığı maçta Fenerbahçe'yi 4-2 yenerek tarih yazdı
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Maç esnasında yönetici, hakeme kafa attı! Maç ertelendi!
Son Haberler
David Jaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
David Jaja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 David Jaja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hasan Khaled Omar Saed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Khaled Omar Saed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Hasan Khaled Omar Saed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Hasan Khaled Omar Saed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yacer Leknizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacer Leknizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yacer Leknizi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yacer Leknizi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ognjen Micakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Micakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ognjen Micakovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Micakovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
Max Verstappen Avustralya Grand Prix'in tozunu attı! Birincilik zirvesine tırmandı!
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
10 kişi kalmasına rağmen Pendikspor'u 4-2 yenen Samsunspor şampiyonluk havasına girdi
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Pendikspor, 1O kişi kalan rakibi Samsunspor'a yenilmekten kurtulamadı
Çok Okunanlar
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kongo Cumhuriyeti'nde yeni bir toprak kayması! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti!
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
Kara Akbaba’yı görenler şaşırdı! Paylaşılan fotoğrafları büyük ilgi gördü
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
İspanya'da balıkçı teknesi battı! Ölü ve yaralılar var!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Fransa Futbol Federasyonu Müslüman futbolcuların oruç açmaları için ara verilmesini yasakladı!
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Spor Toto 1. Lig'de lider Samsun spor yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşmada yarın Pendikspor'u misafir edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Depremzede güreşçi Havva Duran, doğup büyüdüğü Hatay için mücadele edecek
Yorumlananlar
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz ile skandal paylaşım yapmıştı! Çalıştığı kurum bakın neresi çıktı!
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Terörist PKK elebaşı Sabrı Ok, “Birçok devlet ve yabancı güç ateşkes yapmamızı istedi ve yaptık"
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Kılıçdaroğlu İnce ile görüştü: Hoş Geldin, güle güle!
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor
Trafikte bunu yapan sürücüler 2.686 TL ceza ödüyor! Aman dikkat! Trafik memurları uyarıyor