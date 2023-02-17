Felix Oukine kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Oukine Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Oukine adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Oukine Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Oukine 26 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da Félix Oukiné Tcheoude şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Oukine Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LITCHI AG yapmaktadır. Felix Oukine, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RAAL La Louvière futbol takımında oynamaktadır. RAAL La Louvière takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Felix Oukine'nin RAAL La Louvière ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Oukine Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Oukine isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Felix Oukine Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Oukine futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Coton Sport FC

1 Ocak 2023 yılında La Louvière

Felix Oukine Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Oukine şuan RAAL La Louvière takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Felix Oukine Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kamerun takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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