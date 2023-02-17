Felix Pegam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Pegam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Pegam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Pegam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Pegam 4 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Pegam Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felix Pegam, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Sturm Graz II futbol takımında oynamaktadır. SK Sturm Graz II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Pegam'nin SK Sturm Graz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Felix Pegam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Pegam isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Pegam Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Pegam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Stmk.-Sturm U15

1 Temmuz 2019 yılında Stmk.-Sturm U16

1 Temmuz 2020 yılında Stmk.-Sturm U18

1 Temmuz 2021 yılında Sturm Graz II

Felix Pegam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Pegam şuan SK Sturm Graz II takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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