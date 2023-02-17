Felix Reuse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Reuse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Reuse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Reuse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Reuse 4 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Reuse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Govan Sports yapmaktadır. Felix Reuse, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Felix Reuse'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Reuse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Reuse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Reuse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Reuse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2008 yılında KVW Zaventem

30 Haziran 2009 yılında Cercle Brugge

1 Temmuz 2009 yılında KVW Zaventem

1 Temmuz 2011 yılında KVV Coxyde

1 Temmuz 2014 yılında Racing Mechelen

1 Temmuz 2015 yılında KVC Winkel Sp.

Felix Reuse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Reuse şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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