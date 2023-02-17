Felix Seiwald kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Seiwald Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Seiwald adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Seiwald Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Seiwald 20 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Seiwald Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CONNEXION yapmaktadır. Felix Seiwald, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

First Vienna FC futbol takımında oynamaktadır. First Vienna FC takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Seiwald'nin First Vienna FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Seiwald Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Seiwald isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Seiwald Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Seiwald futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında AKA SV Ried U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA SV Ried U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA SV Ried U18

1 Ocak 2018 yılında SV Ried II

1 Temmuz 2019 yılında SV Ried

8 Şubat 2021 yılında Vorwärts Steyr

30 Haziran 2021 yılında SV Ried

31 Ağu 2022 yılında First Vienna FC

30 Haziran 2023 yılında SV Ried

Felix Seiwald Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Seiwald şuan First Vienna FC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Seiwald Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

USC Flachau (2007-)

Avusturya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 12 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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