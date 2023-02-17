Felix Strauss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Strauss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Strauss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Strauss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Strauss 26 Mart 2001 tarihinde Salzburg şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Strauss Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Felix Strauss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SCR Altach futbol takımında oynamaktadır. SCR Altach takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Strauss'nin SCR Altach ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Strauss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Strauss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Strauss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Strauss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında Grödig Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında Salzburg Alt.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2017 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2019 yılında Vikt. Köln U19

26 Ağu 2020 yılında Blau Weiss Linz

1 Temmuz 2021 yılında SCR Altach

Felix Strauss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Strauss şuan SCR Altach takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Felix Strauss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SC Golling (2008-), SV Grödig, AKA Red Bull Salzburg, FC Viktoria Köln

Avusturya U21 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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