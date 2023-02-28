Felix Uculmana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Uculmana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Uculmana adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Uculmana Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Uculmana 25 Şubat 1991 tarihinde Chincha şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Félix Josimar Uculmana Aliaga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Uculmana Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini RM soccer sueños de un crack yapmaktadır. Felix Uculmana, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD Unión Comercio futbol takımında oynamaktadır. CD Unión Comercio takımına 19 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Felix Uculmana'nin CD Unión Comercio ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Uculmana Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/felixuculmana/

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Felix Uculmana Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Uculmana isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Felix Uculmana Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Uculmana futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2015 yılında UTC

1 Ocak 2016 yılında Sport Huancayo

7 Ocak 2017 yılında CA Mannucci

1 Ocak 2018 yılında Sport Victoria

1 Ocak 2019 yılında AD Tarma

1 Temmuz 2019 yılında Llacuabamba

19 Şubat 2021 yılında Unión Comercio

Felix Uculmana Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Uculmana şuan CD Unión Comercio takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

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