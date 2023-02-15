Felix Wennergrund kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Wennergrund Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Wennergrund adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Wennergrund Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Wennergrund 26 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Wennergrund Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Felix Wennergrund, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Värnamo futbol takımında oynamaktadır. IFK Värnamo takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Felix Wennergrund'nin IFK Värnamo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Felix Wennergrund Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Felix Wennergrund isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Felix Wennergrund Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Wennergrund futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Värnamo

Felix Wennergrund Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Wennergrund şuan IFK Värnamo takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Tölö IF, Onsala BK (-2017), IFK Osby (2018), IFK Värnamo (2018-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.