Felix Wienand kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Felix Wienand Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Felix Wienand adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Felix Wienand Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Felix Wienand 27 Haziran 2002 tarihinde Bocholt şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Almanya uyrukludur.Gerçek adı da Felix Bernd Wienand şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Felix Wienand Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRO Profil GmbH, U23 yapmaktadır. Felix Wienand, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Felix Wienand'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Felix Wienand Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Felix Wienand isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Felix Wienand Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Felix Wienand futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Schalke 04 Alt.

1 Temmuz 2017 yılında Schalke 04 U16

1 Temmuz 2018 yılında Schalke 04 U17

1 Temmuz 2019 yılında Schalke 04 U19

1 Temmuz 2021 yılında Schalke 04 II

1 Temmuz 2022 yılında RW Essen

Felix Wienand Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Felix Wienand şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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