Fellipe Bastos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fellipe Bastos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fellipe Bastos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fellipe Bastos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fellipe Bastos 1 Şubat 1990 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fellipe Bastos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fellipe Bastos Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carlos Leite yapmaktadır. Fellipe Bastos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Goiás Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Goiás Esporte Clube takımına 3 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Fellipe Bastos'nin Goiás Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fellipe Bastos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fellipe Bastos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.75 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fellipe Bastos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fellipe Bastos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Benfica U19

1 Temmuz 2008 yılında Benfica

1 Temmuz 2009 yılında Belenenses

1 Kasım 2009 yılında Benfica

1 Şubat 2010 yılında Servette FC

30 Haziran 2010 yılında Benfica

1 Temmuz 2010 yılında Vasco da Gama

30 Haziran 2012 yılında Benfica

1 Temmuz 2012 yılında Vasco da Gama

1 Eylül 2013 yılında Ponte Preta

1 Aralık 2013 yılında Vasco da Gama

20 Haziran 2014 yılında Grêmio

7 Temmuz 2015 yılında Vasco da Gama

8 Temmuz 2015 yılında Al-Ain FC

20 Temmuz 2016 yılında FC Baniyas

14 Ocak 2017 yılında Corinthians

5 Şubat 2018 yılında Sport Recife

31 Aralık 2018 yılında Corinthians

1 Ocak 2019 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2019 yılında Corinthians

10 Şubat 2020 yılında Vasco da Gama

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

3 Ağu 2021 yılında Goiás EC

Fellipe Bastos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fellipe Bastos şuan Goiás Esporte Clube takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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