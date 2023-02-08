Fellipe Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fellipe Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fellipe Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fellipe Mateus ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fellipe Mateus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fellipe Mateus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Fellipe Mateus

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fellipe Mateus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fellipe Mateus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fellipe Mateus 12 Şubat 1991 tarihinde Campina Grande şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fellipe Mateus De Sena Araujo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fellipe Mateus Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fellipe Mateus, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına 26 Mayıs 2021 tarihinde katılmıştır. Fellipe Mateus'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fellipe Mateusboyu ve yaşı kaç

Fellipe Mateus Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fellipe Mateus isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Fellipe Mateus Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fellipe Mateus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağu 2012 yılında Cuiabá-MT

31 Aralık 2012 yılında Ferroviária

31 Mart 2013 yılında São Bernardo-SP

31 Aralık 2014 yılında UA Barbarense

30 Haziran 2015 yılında São Bernardo-SP

18 Mayıs 2016 yılında Boa Esporte

30 Kasım 2016 yılında São Bernardo-SP

30 Nisan 2017 yılında Boa Esporte

1 Aralık 2017 yılında São Bernardo-SP

1 Ocak 2018 yılında Juventude

18 Eylül 2018 yılında São Bernardo-SP

28 Eylül 2018 yılında Ferroviária

8 Nisan 2019 yılında Figueirense FC

30 Kasım 2019 yılında Ferroviária

26 Mayıs 2021 yılında Criciúma EC

Fellipe Mateus kimdir

Fellipe Mateus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fellipe Mateus şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Fellipe Mateus nereli

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