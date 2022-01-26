Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşı Ne Kadar? 2022 Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim Maaşları

Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı ortalama olarak aylık 9125_TL'dir. En düşük Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim maaşı 8000_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek

Mensupları Meslek Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Meslek Birim Grubu :

Ortaöğretim Öğretmenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Bir orta öğretim kuruluşunda öğrencilere Felsefe grubu dersleri ile ilgili konularda ders veren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Felsefe Grubu Öğretmeni (Orta Öğretim) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Orta öğretim Öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Yıllık müfredat programı ve günlük çalışma planlarına göre öğrencilere felsefe grubu içinde yer alan felsefe, mantık, sosyoloji konuları ile ilgili bilgileri verip konuları ayrıntılarıyla açıklamak,

c) Öğrencileri düşünmeye sevk edici konularda ödevler vermek,

d) İnsan, toplum, çevre bağlantısı konularında açıklamalarda bulunmak,

e) Öğrencilerin iyi bir şekilde yetişmelerini sağlamak,

f) Liselerde psikoloji derslerine girebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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