Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Tanımı;

İlköğretim kuruluşunda öğrencilere kimya, fizik ve biyoloji gibi tabiat bilimleri ile ilgili ders veren kişidir.

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Maaşı Ne Kadar? 2021 Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Maaşları

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim maaşı ortalama aylık 7.500- TL’dir. En düşük Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 11.500 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Meslek Birim Grubu : Ortaöğretim Öğretmenleri

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Ne İş Yapar?

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İlköğretim öğretmeni (Genel) (2320.48)?de belirtilen rutin işleri yapmak,

b) Öğrencileri tabi bilimler konusunda bilgilerini geliştirmek için orta öğretimde diğer öğretmenlerle birlikte kurul toplantısı yapmak,

c) Yıl içinde uygulayacakları öğretim planını tartışmak,

d) Müfredat doğrultusunda yıllık çalışma programı yapmak,

e) Yapılacak laboratuvar çalışmalarını ve deney konularını test etmek,

f) Günlük çalışma programı yapıp sınıfta programa göre ders vermek,

g) Soru-cevap yöntemiyle konuların anlaşılmasını sağlayıp öğrencilerin bilgilerini tespit etmek,

h) Yapılan deney ve araştırma çalışmalarına nezaret edip sonuçları öğrencileri ile tartışmak,

i) Konusu ile ilgili yenilikleri öğrencilere duyurup öğrencileri araştırmaya ve deneye sevk edici ödevler vermek,

j) Belirli aralıklarla yazılı, sözlü sınav ve testler yapıp sonuçları değerlendirmek,

k) Verdiği notları not defterine işleyip not fişlerini düzenleyerek öğrencilerin çalışma performansını tutmak,

l) Devam, not, diğer rapor ve kayıtları idarecilere ve öğrenci velilerine sunmak,

m) Kimya,fizik, biyoloji, fizyoloji, zooloji ve botanik gibi bir veya daha fazla tabiat bilimlerinde uzmanlaşmıştır. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Eğitim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim mesleğinin meslek kodu 2330.13 olarak belirlenmiştir



