Fen liseli Kübra'dan 2 gündür haber alınamıyor

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan fen lisesi öğrencisi Kübra Düztaş'tan (16) 2 gündür haber alınamıyor.

Manavgat Dolbazlar Mahallesi'ndeki evinden 1 Nisan Çarşamba günü, saat 17.00 sıralarında, "Markete gidiyorum" diyerek çıkan, son olarak da Antalya Caddesi'ndeki durakta minibüsten inerken görülen Kübra Düztaş'tan, 2 gündür haber alınamıyor. Kübra Düztaş'ın ailesi, Sarılar Jandarma Karakolu ile Cumhuriyet savcılığına kayıp başvurusunda bulundu.

Şener- Zahide Düztaş çifti, kızlarını görenlerin kendilerine haber vermesin istedi. Şener Düztaş, "Kızımız Kübra 16 yaşında. 1.50 boyunda ve yaklaşık 65 kilo ağırlığında. Bizim tek çocuğumuz. Namık Karamancı Fen Lisesi ikinci sınıf öğrencisi. Her ailede olduğu gibi ufak tefek sorunlar yaşıyoruz. Biz kızımızı çok seviyoruz ve bir an önce bulunmasını istiyoruz. Onun hayatından endişe ediyoruz. Kızımızı gören veya yerini bilenlerin Allah rızası için en yakın polis veya jandarmaya bildirmesini istiyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA