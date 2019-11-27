Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, Milli Eğitim Müdürü Demir’i ziyaret etti

Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'i ziyaret etti.

H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Güngör Özaltın beraberinde, Okul Müdürü Rauf Denizler ve Okul Aile Birliği Yöneticileri Ahmet Çiftçi, Yunus Demir ve Dilek Bozkurt ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette Başkan Özaltın, okul aile birliğinin bugüne kadar gerçekleştirdiği çalışmalar projeleri hakkında Milli Eğitim Müdürü Demir'e bilgiler verdi.

H.Avni İncekara Fen Lisesi Okul Aile Birliği yöneticileri ve okul idarecilerine teşekkür eden Milli Eğitim Müdürü Demir, okul aile birliklerinin önemine vurgu yaparak bu sayede, okullarda güzel ve başaralı çalışmaların daha kolay gerçekleşebileceğini belirtti.

Kaynak: İHA