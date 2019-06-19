Fen öğretmeninin anısına Kaymakamlıkça laboratuvar açıldı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde Barbaros Kutlutaş Ortaokulu'nda geçirdiği kalp krizi sonrası 4 ay önce hayatını kaybeden Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet Kel (50)'in adını yaşatmak amacıyla Kaymakamlıkça Fen laboratuvarı yapıldı.

Laboratuvar açılışına, Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş ve Şube Müdürü Muharrem Yol, Mehmet Kel'in ailesi, öğretmen ve öğrencilerin katılımı ile gerçekleşti. Barbaros Kutlutaş Ortaokul Müdürü Harun Toksoy yaptığı açılış konuşmasında " Mehmet hocamız 3 Şubat tarihinde aramızdan ayrıldı. Çok iyi, düzgün, dürüst, çalışkan bir insandı. Bu vesile ile onun anısına Kaymakamlığımızın desteği ile açmış olduğumuz laboratuvarımız teşekkür ediyorum. Velilerimiz işçilik olarak katkıda bulundu. Onlara da teşekkür ederim. İnşallah Mehmet hocamızın sayesinde, onun adına açılan laboratuvar da çok güzel öğrenciler yetişir. Ben gani gani rahmet diliyorum" dedi.

Çaycuma Kaymakamı Serkan Keçeli ise sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şubat ayında Mehmet hocamızın haberini aldıktan sonra arkasından bir tane olumsuz laf söyleyen duymadık. Gerçekten kendisini eğitime adamış değerli bir öğretmenimizdir. Yıllar boyu nice öğrencilere kendisi eğiterek, kendisinden fedakarlık yaparak faydalı olmaya çalışan bir öğretmenim-izmiş. Cenazesinden bir hafta sonra taziye için okula uğramıştık. O sırada öğretmen arkadaşlarımızın talebi ve ricasıydı. Hem okulumuzun fen laboratuvarı eksikliği vardı hemde Mehmet hocamızın isminin yaşatılacağı, anısının taze tutulacağı okulumuz bir fen laboratuvarı talebinde bulunmuştu. Bugün burada bu laboratuvarın açılışını yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ölüm, hak hiç kimsede zamanı kestiremiyor. Keşke her şey daha sıralı olsa, daha uzun ömürler olsa ama Allah'tan gelene ne itiraz etme hakkımız var ne de isyan etme. Önemli olan arkada bir hoş seda bırakabilmek. Mehmet hocamız arkasından hoş seda bırakan insanlardan birisi olmuş. İnşallah bu fen laboratuvarı açık olduğu müddetçe buradaki öğrencilerimiz yetişmeye, gelişmeye, kendisi için, devleti için, milleti için bir şeyler öğrenmeye, bir şeyler yaptıkları sürece Mehmet hocamızın ismi de okulumuzda hayırla yad edilip anılacak. Ben Mehmet hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yeni açacağımız fen laboratuvarın okulumuza, öğrencilerimize hayırlı olması dileğiyle emek harcayan herkese teşekkür ediyorum."

Ardından Fen laboratuvarının açılış kurdelesi kesildi. Fen laboratuvarı gezilip incelendikten sonra duygulu anlar yaşayan Mehmet Kel'in ailesine günün anlam ve önemini belirten plaket takdim edildi.

Kaynak: İHA