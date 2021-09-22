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Fena sallandı! Nikaragua’da 6.5 şiddetinde deprem!

Avusturya'nın ardındna, Orta Amerika ülkesi olan Nikaragua’da feci sallandı. Ülkede 6.5 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

Fena sallandı! Nikaragua’da 6.5 şiddetinde deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi’nden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Nikaragua’nın Jiquilillo kentinin 78 kilometre güneybatısında yerel saatle 09.57’de 6.5 şiddetinde deprem meydana geldi. Yerin 30.74 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Şu ana kadar da can veya mal kaybı bildirilmedi.

Fena sallandı! Nikaragua’da 6.5 şiddetinde deprem!

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