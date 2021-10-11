Fena yakalandı! Nihal Yalçın'ın arkadaşı Zeynep Ocak'ın PKK lideri Abdullah Öcalan'ı savunduğu tweetleri ortaya çıktı!

Ünlü camiasında Hazal Kaya'dan Nihal Yalçın'a, Kerem Bursin'den Burcu Biricik'e kadar önemli isimlerle arası oldukça iyi olan ve aynı zamanda Youtube platformunda yer alan "Aşırı ünlülerle kısa görüşmeler" programının moderatörlük görevini üstlenen Zeynep Ocak'ın, geçmiş yıllarda attığı tweetleri ortaya çıktı. Son olarak arkadaşı Nihal Yalçın'ın "Selahattin Demirtaş'a özgürlük" cümlelerini programında yayınlayan Ocak'ın öncelerde PKK lideri Abdullah Öcalan'ı savunur şekilde attığı tweetler ortalığı karıştırdı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Zeynep Ocak'ın terör sempatizanı olduğunu düşünen kullanıcılar, fenomen sunucuyu sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Öcalan hakkında attığı tweetleri ifşa eden magazin siteleri ise, yazılı olan tweetleri tek tek paylaştı. İşte o paylaşımlar...