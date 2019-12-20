Fenalaşan sürücü, 4 aracın karıştığı zincirleme kazaya neden oldu

KARABÜK'te, sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı otomobilin önündeki otomobile çarpması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 4 araçta da hasar meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında fenalaşan Mehmet E. (77) yönetimindeki 34 GG 8962 plakalı otomobil, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil de önündeki panelvan minibüse, minibüste hafif ticari araca çarptı. 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, fenalaşan sürücü Mehmet E., çevredekiler tarafından otomobilinden çıkarılıp kaldırımdaki tabureye oturtuldu. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Mehmet E., hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Çevredekiler ve sağlık ekiplerince ikna edilen Mehmet E., kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, hasar gören 4 aracın, yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: DHA