Fendoğlu, amatör sporun sorunlarını dile getirdi

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, TBMM'de yaptığı konuşmada Malatya'da ki amatör spor kulüplerinin sorunlarını dile getirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına yönelik söz alan Milletvekili Fendoğlu, Malatya'da amatör spor kulüplerinin faaliyetlerini daha iyi yapabilmeleri ve amatör spor kulüplerindeki gençlerin spor dallarında başarılar elde edebilmeleri için gerekli şartların sağlanması gerektiğini dile getirdi.

Malatya'da özellikle sporevleri eksikliğinin dikkat çektiğini ifade eden Fendoğlu, "Elazığ, Bingöl, Diyarbakır ve Sivas'ta sporevleri mevcut iken Malatya'da sporevleri bulunmamaktadır. Sporevleri, birçok amatör kulübümüze yeterli imkan sağlaması noktasında önemli bir yapıdır. Amatör kulüplerimiz, özellikle Malatya'da, şehrin değişik yerlerinde kendi imkânlarıyla faaliyet göstermektedir. Bazı kulüplerimiz iş hanları içerisinde, tamamen olumsuz koşullarda kulüp faaliyetlerini yürütmektedir. Koşullarının iyileştirilip yardım yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA