Koronavirüs salgının gölgesinde devam eden SüperLig'de Cemil Usta Sezonun 29.hafta maçında Fenerbahçe- BTC Türk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi iki takımdaki son durumu ve maç hakkında bilgileri haberimizde verdik. Maç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kullanıcılar Fenebahçe- Malatyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularının cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar....

FENERBAHÇE-MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- BTC Türk Yeni Malatyaspor maçı bugün saat 18.30'da Kadıköy Ülker Stadyumunda oynanacak. Mücadele koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak. Mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Mehmet Cem Satman yapacak. Maçın VAR hakemi ise Koray Gençerler olacak.

HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Yeni Malatyaspor maçı Bein Sport HD1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Simon Falette, Hasan Ali Kaldırım, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

BTC Türk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Sakıb Aytaç, Acquah, Robin Yalçın, Gökhan Töre Murat Yıldırım, Fofana,Umut Bulur.

FENERBAHÇE'DE SON DURUM

Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak. Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.

BTC TÜRK YENİ MALATYASPOR'DA SON DURUM

Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe maçında Eren Tozlu ve Bifouma sakatlığı nedeniyle görev yapamayacak. Cezalı oyuncu ise bulunmuyor.