Fener İlkokulu’ndan "Sağlık İçin Yürüyorum" etkinliği

Zonguldak'ta Fener İlkokulu, "Sağlık İçin Yürüyorum" etkinliği düzenledi.

Zonguldak'ta Beslenme Dostu Okul Projesine dahil olan Fener İlkokulu, Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nda "Sağlık İçin Yürüyorum" etkinliği gerçekleştirdi. Yürüyüşe öğrenciler ve veliler de katıldı. Sağlıklı beslenme, obeziteye karşı savaş ve hareketli yaşamla ilgili çalışmalar yapan okul, bu yıl etkinliğin ikincisini gerçekleştirdi. Okul Aile Birliği, "Bugünki etkinliğimizin adı "Sağlık İçin Yürüyorum" etkinliği.Geçen yıl ilkini düzenlemiştik . Amacımız sağlıklı beslenmenin, hareketli yaşamın sağlığımız açısından önemine dikkat çekmek.Öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz bu etkinlikle ilgili çok güzel pankartlar hazırladılar. Öğrencilerimizin tümü ve velilerimizin de katılımıyla faydalı ve güzel bir etkinlik oldu.Etkinliğimize katılma nezaketi gösteren İl Milli Eğitim Şube Müdürümüz Hamza Eryiğit beye de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA