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Fenerbahçe 0 - 1 Kayserispor | Maç sonucu

Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yukatel Kayserispor, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 90+3. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fenerbahçe 0 - 1 Kayserispor | Maç sonucu
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