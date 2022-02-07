Fenerbahçe 0 - 1 Kayserispor | Maç sonucu
Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yukatel Kayserispor, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 90+3. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Son dakika! Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Yukatel Kayserispor, ikinci yarısını 10 kişi oynadığı maçta Fenerbahçe'yi 90+3. dakikada Ramazan Civelek'in attığı golle 1-0 yenerek çeyrek finale yükselirken Fenerbahçe Türkiye Kupası'na veda etti.