Fenerbahçe 1 - 0 Karacabey Belediyespor

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Karacabey Belediyespor'u konuk etti.

Fenerbahçe - Karacabey Belediyespor maçı, konuk ekibin oyuncusu Onur Özcan'ın 11. dakikada kendi kalesine attığı gol sonucu Fenerbahçe'nin 1-0'lık galibiyeti ile sona erdi.

Fenerbahçe bu skorla adını son 16'ya yazdırdı.

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇINDAN DAKİKALAR

11. dakikada Fenerbahçe Onur Özcan'ın kendi kalesine golüyle 1-0 öne geçti.

28. dakikada Altay ceza alanı dışında topa elle dokunduğu gerekçesiyle direk kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Genç kaleci Oytun oyuna giriyor.

46. dakikada Fenerbahçe'de Sosa, sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı. Ozan Tufan sahada.

Ayrıntılar geliyor...

FENERBAHÇE - KARACABEY BELEDİYESPOR MAÇINDAN NOTLAR

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, mücadelede Ömer Faruk Beyaz dışında genç isme şans vermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmaya as oyuncular ağırlıklı bir kadroyla çıkan Erol Bulut, bu isimlerin arasına taraftarın büyük beklentisi bulunan Ömer Faruk Beyaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

Kalede yine Altay Bayındır'a şans veren genç teknik adam, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar ve Filip Novak'tan oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo-Jose Sosa ikilisini bozmayan Bulut, bu isimlerin önünde genç Ömer Faruk Beyaz'a şans verdi. Sarı-lacivertlilerde hücumun kanatlarında Dimitris Pelkas ve Mert Hakan Yandaş görev alırken, ileri uçta Mame Thiam forma giydi.

FİLİP NOVAK TYENİDEN 11'DE

Fenerbahçe'de Filip Novak, Karacabey Belediyespor maçına ilk 11'de başladı.

Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve yeteri kadar forma şansı bulamayan Çek oyuncu, son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de forma giymiş ve eleştri almıştı.

NAZIM SANGARE, 9 MAÇIN SONRA İLK 11'DE GÖREV ALDI

Fenerbahçe'nin milli sağ beki Nazım Sangare, sarı-lacivertli formayla 9 resmi maç sonra ilk 11'de görev aldı.

Milli takımda yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalan Nazım, son olarak Gökhan Gönül'ün sakatlığı döneminde ligin 5. haftasında Göztepe deplasmanına 11'de çıkmıştı.

ÖMER FARUK BEYAZ YİNE BİR KUPA MAÇINA 11'DE BAŞLADI

Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ömer Faruk Beyaz, yine bir kupa maçına 11'de başladı.

Ligde neredeyse hiç şans bulamayan 17 yaşındaki futbolcu, Karacabey Belediyespor karşısında ilk 11'de görevlendirildi.

Ömer Faruk, kupadaki Sivas Belediyespor maçına da ilk 11'de başlamış ama ilk devrenin sonunda oyundan alınmıştı.

MAME THAİM SANTRAFORDA GÖREVLENDİRİLDİ

Fenerbahçe'nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Karacabey Belediyespor karşısında santrforda görevlendirildi.

Sezon başında Kasımpaşa'dan transfer edilen golcü oyuncu, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde genelde kanatlarda görev yapmıştı.

28 yaşındaki futbolcu, kupa maçında ise ileri uçta şans buldu.

FENERBAHÇE KULÜBÜ, ERDOĞAN YILMAZ'I UNUTMADI

Fenerbahçe Kulübü, 1985-1987 sezonlarında sarı-lacivertli formayı giyen eski oyuncuları Erdoğan Yılmaz'ı unutmadı.

Yönetim, karşılaşma öncesinde düzenlenen törenle tüm oyuncuların imzasının bulunduğu sarı-lacivertli formayı, Karacabey Belediyespor Teknik Direktörü Erdoğan Yılmaz'a hediye etti.