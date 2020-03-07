Fenerbahçe, 1 puanı yine uzatmada kurtardı

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında 90+2. dakikada attığı golle sahasında Yukatel Denizlispor'la 2-2 berabere kaldı, sarı-lacivertlilerin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 22. dakikasında Ozan Tufan'ın golüyle öne geçen sarı-lacivertliler, 45. dakikada Radoslaw Murawski'nin penaltı golüne engel olamadı. İlk yarıda Tolgay Arslan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan sarı-lacivertliler, 75. dakikada Mustafa Yumlu'nun golüyle 2-1 geriye düştü. Fenerbahçe, 90+2. dakikada Serdar Aziz'in kafa golüyle 1 puanı kurtardı.

Fenerbahçe, geçen hafta Fraport TAV Antalyaspor karşısında da uzatma bölümünde attığı golle sahadan 2-2'lik sonuç ve 1 puanla ayrılmıştı.

Süper Lig'de galibiyet hasreti 6 maça çıkan sarı-lacivertliler, puanını 40'a yükseltti ve lider Medipol Başakşehir'in 12 puan gerisine düştü.

Son 6 lig maçında 15 puan yitiren sarı-lacivertliler, son galibiyetini 25 Ocak'ta Medipol Başakşehir karşısında almıştı.

Yukatel Denizlispor ise puanını 28'e yükseltti.





- Emre Belözoğlu'ndan arkadaşlarına taktik





Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, yedek kulübesinde yer aldığı karşılaşmada takım arkadaşlarına taktik verdi.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasından sonra takımın başında sahaya çıkan antrenör Zeki Murat Göle'ye hafta içi antrenmanlarda eşlik eden Emre Belözoğlu, kulübede de Göle'ye yardım etti.

Emre, ilk golden sonra yanına gelen Tolgay Arslan'a birtakım talimatlarda bulundu. Sakatlanan Max Kruse'nin yerine sahaya giren Miha Zajc da oyuna girmeden tecrübeli futbolcudan birtakım talimatlar aldı.





- VAR'la penaltı kararı ve kırmızı kart





Yukatel Denizlispor, ilk yarının sonunda VAR'ın uyarısıyla beraberlik golünü bulduğu penaltı vuruşunu kazandı ve Fenerbahçe 10 kişi kaldı.

Maçın 42. dakikasında Radoslaw Murawski'nin şutunda Tolgay Arslan, topa eliyle temas etti. Maçı devam ettiren hakem Zorbay Küçük, VAR sisteminden gelen uyarıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

Karşılaşmanın 36. dakikasında sarı kartı olan Tolgay Arslan, penaltı kararıyla ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atıldı.





- Ozan Tufan'dan 2,5 ay sonra gol





Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ozan Tufan, Süper Lig'de 2,5 ay sonra gol sevinci yaşadı.

Bu sezon ligdeki bütün maçlarda ilk 11'de sahaya çıkan Ozan, 22 Aralık 2019'dan bu yana rakip fileleri havalandıramıyordu. O tarihte Beşiktaş karşısında gol atan milli futbolcu, uzun bir süre sonra rakip ağları sarstı.

Yukatel Denizlispor karşısında takımının ilk golünü atan Ozan, ligdeki gol sayısını da 3'e çıkardı.





- Sakatlanan Kruse, hastaneye götürüldü





Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, ilk yarıda sakatlandı ve hastaneye götürüldü.

Rakibiyle girdiği ikili mücadele sonrası yerden kalkamayan Kruse, bir süre kendini denedikten sonra kulübeye değişiklik işaretinde bulundu.

Sakatlanan Kruse'nin yerine 31. dakikada Miha Zajc oyuna dahil olurken, Alman futbolcunun MR çektirmek için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.





- Denizlispor, tarihi galibiyeti kaçırdı





Yukatel Denizlispor, tarihinde ilk kez Fenerbahçe'yi deplasmanda yenme fırsatını uzatmalarda kaçırdı.

Daha önce İstanbul'da yapılan 18 lig maçında Fenerbahçe 16 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere bitmişti.

Uzatma bölümüne 2-1 önde giren yeşil-siyahlılar, tarihi galibiyeti kaçırdı ve Fenerbahçe, rakibine İstanbul'daki 19. maçı da kaybetmedi.





- Denizlisporlu futbolculardan asker selamı





Yukatel Denizlisporlu futbolcular, attıkları ikinci golden sonra asker selamı verdi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında Mustafa Yumlu'yla ikinci golünü bulan Ege ekibinin oyuncuları, kale arkası tribününün önünde şehitleri anmak için asker selamı verdi.

Bu sırada tribünlerden gelen yabancı bir madde Denizlisporlu Hugo Rodallega'ya isabet etti. Rodallega tedavisi yapıldıktan sonra tribünlere tepki gösterdi.





- Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır cezalı duruma düştü





Fenerbahçe'de Ozan Tufan, Serdar Aziz ve Altay Bayındır, sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Sarı-lacivertlilerin yediği ikinci golden sonra Rodallega'nın tribünlerle olan diyaloğu nedeniyle hakeme itirazlarda bulunan Ozan ve Serdar, sarı kartla cezalandırıldı. Uzatma bölümünde hakeme itiraz eden kaleci Altay da sarı kart gördü. Cezalı duruma düşen üç isim de gelecek hafta İttifak Holding Konyaspor maçında oynayamayacak.





- Taraftarlardan futbolculara tepki





Fenerbahçeli taraftarlar, maç sırasında ve sonunda futbolculara tepki gösterdi.

Maçın son bölümünde taraftarlar, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" ve "Formayı çıkarın çıplak oynayın" diye tezahüratlar yaptı.

Maçtan sonra futbolcular kendilerine tepki veren tribünlere giderek ellerini kaldırıp alınan sonuçlardan dolayı özür diledi.

Öte yandan, maç sonunda kendi taraftarlarına "üçlü" çektirmeye giden Denizlisporlu Olcay Şahan'la sarı-lacivertli taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Kendisine küfürlü tezahüratlarda bulunan Fenerbahçe tribünlerine Olcay da tepki verdi. Tecrübeli oyuncunun soyunma odasına gitmesiyle gerginlik büyümedi.

Kaynak: AA