Fenerbahçe 114 yaşında! En güzel Fenerbahçe kuruluş yılı mesajları 2021

Türk sporunun mihenk taşlarından olan 3 Mayıs 1907 yılında kurulan Fenerbahçe Spor Kulübünün bugün kuruluş yıl dönümü. Asırlık çınar Fenerbahçe bugün 114 yaşında. Sarı lacivertli renklere gönül veren taraftarlar da bu özel günü salgın nedeniyle sosyal medya hesaplarından yapacakları paylaşımlarla kutlayacaklar. Bizlerde sizler için en güzel mesajları haberimizde derledik...

EN GÜZEL FENERBAHÇE KURULUŞ YILI MESAJLARI 2021

Türk sporunun mihenk taşı, tek büyük Fenerbahçe hep varsın, daima var olacaksın.

Seni sevmeye ömür yetmez Fenerbahçe.

Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu, sporun öncü kulübü Fenerbahçe 114 yaşında.

Türkiye'nin tek büyüğü 114 yaşında! Nice yüz yıllara...

Adınla, şanınla, şerefinle sen çok yaşa Fenerbahçe. Kuruluşunun 114. yıl dönümü kutlu olsun!

Her yeni günde Türk sporuna umut olan, milyonların sevinci, kederi, gözyaşı olan. Binlerce duyguyu aynı anda yaşatan Türkiye'nin asırlık çınarı Fenerbahçemiz 114 yaşında.

Sevdamıza kimse engel olamaz. Bazen hüzün vardır, bazen mutluluk. Fenerbahçe sevgisi ne kupa büyüklüğü ne şampiyonluk.

Fenerbahçeli olmak bir duygudur, Fenerbahçeli olmak bir görevdir…

Hiç yüzümüz gülmese, hep ağlasak da olur bizim için fark etmez sevdan onurumuzdur.

Sen ki en güzel duyguların sahibi asırlık çınar, şampiyon olamasan da büyüklüğün tartışılmaz. Hep büyüksün öyle kalacaksın, nice yıllara asırlık çınar...

Sen ki en güzel aşkları ifade eden tek sözcük. Sen ki her gün yaşamımıza umut olan tek şey. İyi ki varsın Fenerbahçe. Hep varsın, var olacaksın.