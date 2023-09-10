Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde galibiyet serileriyle sezona başlayan Fenerbahçe, milli ara sonrası 15 gün içerisinde 5 maça çıkacak.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak

Süper Lig ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde galibiyet serileriyle sezona başlayan Fenerbahçe, milli ara sonrası 15 gün içerisinde 5 maça çıkacak.

2023-2024 sezonuna teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde başlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu maçıyla sezonu açtı. Bu organizasyonda oynadığı 3 turda toplam 6 müsabaka yapan sarı-lacivertliler tüm maçlardan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'e de galibiyet serisiyle başladı. Sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Kanarya, deplasmanda ise Samsunspor ve MKE Ankaragücü'nü karşı üstünlük sağladı. Ligin 3. haftasında RAMS Başakşehir ile oynanması gereken ancak UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı sebebiyle TFF tarafından ertelenen karşılaşma 28 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Süper Lig'de 4. hafta itibarıyla verilen milli ara sonrası Fenerbahçe, 17 Eylül Pazar günü Antalyaspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertlileri bu müsabaka ile birlikte yoğun bir maç trafiği bekliyor. 21 Eylül Perşembe günü UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland ile Kadıköy'de karşılaşacak. 3 gün sonra deplasmanda Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Fenerbahçe, hafta içi mesaisinde (28 Eylül) yine Başakşehir ile lig maçına çıkacak. İsmail Kartal'ın öğrencileri, 1 Ekim Pazar günü gündüz maçında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Fenerbahçe, Ekim ayında ise 2'si UEFA Avrupa Konferans Ligi, 4'ü Süper Lig olmak üzere 6 mücadele yapacak.

Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak

Fenerbahçe, 15 günde 5 maça çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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