Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler mücadeleyi Batshuayi ve Mamas (kendi kalesine) attığı gollerle 2-0 kazandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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10. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden sekti. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Alioski'nin gelişine şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kontrol etti.

17. dakikada Lincoln Henrique'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rossi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kalecide kaldı.

26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Batshuayi'nin, kaleciyle karşı karşıya durumda bekletmeden şutunda top ağlarla buluştu: 1-0

35. dakikada orta alandan presle rakipten topu kapan İsmail Yüksek'in sağ kanattan verdiği ara pasla, ceza sahası önünden savunma arkasına sarkan Emre Mor topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci çeldi.

Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

50. dakikada ilk ciddi atak Fenerbahçe'den geldi. Ceza sahası önünde topla buluşan Crespo'nun şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

52. dakikada ceza sahası içinde Rossi'nin pasını iyi değerlendiren Osayi-Samuel'in sağ çaprazdan dönerek vuruşunda, top sağ kale direği yanından auta çıktı.

55. dakikada Rossi'nin pasında topla buluşan Emre Mor, ceza sahası sağ çaprazından rakibini çalımla geçerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun yerden sert vuruşunda, sağ kale direğine çarparak oyun alanına dönen meşin yuvarlağı kaleci kontrol etti.

65. dakikada Fenerbahçe savunma oyuncusu Alioski'nin hatalı geri pasında koşarak topa yetişen Faraj, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası önünde aşırtma vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

79. dakikada sarı-lacivertliler farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Rossi'nin havadan ortaladığı top, karambolde savunma oyuncusu Mamas'ın ayaklarına çarparak filelere gitti: 2-0

81. dakikada İrfan Can Kahveci'nin pasında topla ceza sahası önünde buluşan Rossi, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı aşırtmak istedi. Kaleci topa sahip oldu.

89. dakikada sol çaprazdan İrfan Can Kahveci'nin pasıyla topla buluşan Arda Güler'in rakibi geçerek sol ayakla vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci zorlukla çeldi.

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve maç Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe 2 - 0 AEK Larnaca | MAÇ SONUCU, ÖZETİ

Stat: Ülker

Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Cook, Harry Lennard (İngiltere)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel (Dk. 72 Ferdi Kadıoğlu), Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, Lincoln Henrique (Dk. 72 Valencia), Emre Mor (Dk. 72 İrfan Can Kahveci) , Rossi (Dk. 87 Serdar Aziz), Batshuayi (Dk. 88 Arda Güler)

AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Oier Sanjurjo (Dk. 69 Naoum), Mamas, Luis Gustavo (Dk. 80 Trickovski), Faraj, Altman (Dk. 70 Olatunji), Lopes (Dk. 80 Pons)

Goller: Dk. 26 Batshuayi, Dk. 79 Mamas (kendi kalesine) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 9 Oier Sanjurjo, Dk. 12 Faraj, Dk. 39 Altman (AEK Larnaca), Dk. 39 Osayi-Samuel, Dk. 45+2 Lincoln Henrique (Fenerbahçe)

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