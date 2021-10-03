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Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa | Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'de futbol heyecanı 8. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip sahadan 2-1'lik üstünlükle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa | Maç sonucu ve özeti

Süper Lig'de heyecan her geçen hafta ile artıyor. Sıralamaların belirlenmeye başladığı bu haftalarda takımlar puan kaybı yaşamadan yoluna devam etmeyi planlıyor. Bu kapsamda 8. hafta maçında Fenerbahçe ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler ilk yarıda bulduğu gollerle rakibini mağlup ederek puanını 19'a çıkardı Süper Lig'de zirveyi bırakmadı.

FENERBAHÇE 2-1 KASIMPAŞA MAÇ SONUCU

7. dakikada Fenerbahçe Berisha ile tehlikeli geldi. Onun ortasında Serdar Dursun ceza sahası içinde vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

16. dakikada Rossi'nin pasında Berisha'nın vuruşu savunmadan sekti ve ağlarla buluştu. Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında 1-0 öne geçti.

23. dakikada Donk ceza sahasına girdi ve Yusuf Erdoğan'a bıraktı. Yusuf'un vuruşu dışarıya gitti.

35. dakikada Fenerbahçe hücumunu kesen Sadiki sarı kart gördü ve bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

45+5. dakikada Gustavo ceza sahası dışından vuruşunu yaptı ve skoru 2-0 yaptı.

49. dakikada Eysseric'in yakın mesafeden şutunu Altay kurtardı

53. dakikada Kasımpaşa, Travnik'in golü ile durumu 2-1 yaptı

73. dakikada Fenerbahçe'de Serdar Aziz ve Novak sarı kart gören isimler oldu.

Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa | Maç sonucu ve özeti

FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

Süper Lig maç özetleri Beinsport'un internet sitesi üzerinden yayınlanmaktadır. Futbolseverler telefon, tablet, bilgisayar ya da televizyonlarından Beinsports'un internet sitesine girerek maç özetlerini izleyebilmektedir. Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının özetini izlemek için Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa maç özeti linkine tıklayabilirsiniz.

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