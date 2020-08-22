Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük'le 2-2 berabere kaldı.



2020-2021 sezonu hazırlıklarını Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, ikinci hazırlık maçında Süper Lig’in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük'le karşılaştı. 2-2 eşitlikle tamamlanan mücadelede Fenerbahçe'nin gollerini; 7. dakikada Ozan Tufan (P) ile 47. dakikada Mert Hakan Yandaş kaydederken; Fatih Karagümrük'ün gollerini ise Alassane Ndao 5 ve 77. dakikalarda attı.



Yeni transferlerden Mame Thiam bu sezon ilk kez bir karşılaşmada Fenerbahçe forması giyerken, Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydetti.





Karşılaşmanın 5. dakikasında Fatih Karagümrük atağında Alassane Ndao kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu filelerle buluşturdu.



Bu golden 1 dakika sonra gelişen Fenerbahçe atağında sağ kanatta topla buluşan Garry Rodrigues ceza sahasındaki Mame Thiam’a pasını verdi. Senegalli golcü topla buluştuğu anda savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltı kararı verdi.



7. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Ozan Tufan skora eşitliği getirdi: 1-1.



22. dakikada Fatih Karagümrük atağında Brahim Darri sağ çaprazdan kaleci Harun’la karşı karşıya kaldı. Hollandalı forvetin sert şutunda Harun topu kornere çeldi.

29. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül’ün ortasını savunma kafayla uzaklaştırdı. Ozan Tufan ceza yayı üzerinde topa gelişine vurdu ancak top yandan az farkla auta gitti.



36. dakikada Sadık’ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Mame Thiam kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topa Senegalli golcü tekrar hamle yaptı ancak hakem kaleciye faul kararı verdi.



39. dakikada Ozan Tufan sağ kanattan son çizgiye inerek topu ceza sahasına çevirdi. Thiam’ın gerisinde kalan topu Rodrigues tamamlamak istedi ancak kaleci açıldı ve topa sahip oldu.



İlk yarı 1-1 eşitlikle tamamlanırken Takımımız ikinci yarıya Harun Tekin – Altay Bayındır ve Sadık Çiftpınar – Ferdi Kadıoğlu değişiklikleriyle başladı.



47. dakikada Ferdi Kadıoğlu, Gökhan Gönül’ün pasıyla sağ kanattan hareketlendi ve Mert Hakan Yandaş’a asistini yaptı. Yeni transferimiz Mert Hakan da yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.



65. dakikada Mame Thiam, Mert Hakan Yandaş, Ozan Tufan, Luiz Gustavo ve Gökhan Gönül oyundan çıkarken; Michael Frey, Miha Zajc, Jailson, Deniz Türüç ve Murat Sağlam oyuna dahil oldu.



77. dakikada hızlı gelişen Fatih Karagümrük atağında Alassane Ndao takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-2.



83. dakikada Muhammed Gümüşkaya, Garry Rodrigues’in yerine oyuna dahil oldu.



87. dakikada Deniz Türüç’ün sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya Serdar Aziz kafa vuruşunu yaptı ancak top kalecide kaldı.



Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 2-2 eşitlikle tamamlandı.

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