Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! | İlk maç kimle | Fenerbahçe derbileri ne zaman?

Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Fenerbahçeliler, takımlarının yeni sezonda oynayacağı maç fikstürünü internette araştırmaya başladı. Biz de detayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! Fenerbahçe ilk hafta kimle karşılaşacak? sorusunun cevabı haberimizde...

FENERBAHÇE 2019-2020 SEZONU FİKSTÜRÜ! FENERBAHÇE İLK HAFTA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun fikstürü belli oldu. Yayıncı kuruluş canlı yayınla kura çekimini aktarırken dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleri arasında oynayacakları haftalar ve ilk haftanın programı merakla bekleniyordu.

FENERBAHÇE FİKSTÜR

1. HAFTA

Gazişehir Gaziantep - Fenerbahçe

2. HAFTA

Medipol Başakşehir - Fenerbahçe

3. HAFTA

Fenerbahçe - Trabzonspor

4. HAFTA

Alanyaspor - Fenerbahçe

5. HAFTA

Fenerbahçe - Ankaragücü

6. HAFTA

Galatasaray - Fenerbahçe

7. HAFTA

Fenerbahçe - Antalyaspor

8. HAFTA

Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe

9. HAFTA

Fenerbahçe - Konyaspor

10. HAFTA

İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe

11. HAFTA

Fenerbahçe - Kasımpaşa

12. HAFTA

Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe

13. HAFTA

Göztepe - Fenerbahçe

14. HAFTA

Fenerbahçe - Gençlerbirliği

15. HAFTA

Sivasspor - Fenerbahçe

16. HAFTA

Fenerbahçe - Beşiktaş

17. HAFTA

Çaykur Rizespor - Fenerbahçe