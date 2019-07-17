Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! | İlk maç kimle | Fenerbahçe derbileri ne zaman?

Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! Fenerbahçe ilk hafta kimle karşılaşacak?
Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! Bu akşam gerçekleşen fikstür çekiminin ardından takımların maç takvimi belli oldu. Fenerbahçeliler, Sarı-Lacivertli takımın yeni sezonda oynayacağı maç fikstürünü internet üzerinde aramaya başladı. Detayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! Fenerbahçe ilk hafta kimle karşılaşacak? sorusunun cevabını haberimizde bulabilirsiniz..
Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! Süper Lig'de fikstür çekimi yapıldı. Fenerbahçeliler, takımlarının yeni sezonda oynayacağı maç fikstürünü internette araştırmaya başladı. Biz de detayları sizler için derledik. İşte Fenerbahçe 2019-2020 sezonu fikstürü! Fenerbahçe ilk hafta kimle karşılaşacak? sorusunun cevabı haberimizde...
FENERBAHÇE 2019-2020 SEZONU FİKSTÜRÜ! FENERBAHÇE İLK HAFTA KİMLE KARŞILAŞACAK?
Spor Toto Süper Lig’de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu’nun fikstürü belli oldu. Yayıncı kuruluş canlı yayınla kura çekimini aktarırken dört büyükler Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un birbirleri arasında oynayacakları haftalar ve ilk haftanın programı merakla bekleniyordu.
FENERBAHÇE FİKSTÜR
1. HAFTA
Gazişehir Gaziantep - Fenerbahçe
2. HAFTA
Medipol Başakşehir - Fenerbahçe
3. HAFTA
Fenerbahçe - Trabzonspor
4. HAFTA
Alanyaspor - Fenerbahçe
5. HAFTA
Fenerbahçe - Ankaragücü
6. HAFTA
Galatasaray - Fenerbahçe
7. HAFTA
Fenerbahçe - Antalyaspor
8. HAFTA
Yukatel Denizlispor - Fenerbahçe
9. HAFTA
Fenerbahçe - Konyaspor
10. HAFTA
İstikbal Mobilya Kayserispor - Fenerbahçe
11. HAFTA
Fenerbahçe - Kasımpaşa
12. HAFTA
Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe
13. HAFTA
Göztepe - Fenerbahçe
14. HAFTA
Fenerbahçe - Gençlerbirliği
15. HAFTA
Sivasspor - Fenerbahçe
16. HAFTA
Fenerbahçe - Beşiktaş
17. HAFTA
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe
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