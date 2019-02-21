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  3. Fenerbahçe 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

Fenerbahçe 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Fenerbahçe 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunun ilk maçında Zenit'i kendi sahasında 1-0 mağlup eden Fenerbahçe, bu maçın rövanşında Rus rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.


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