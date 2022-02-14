Fenerbahçe 3– 2 Slavia Prag | Maç sonucu

UEFA Avrupa Ligi'nde futbol heyecanı son 32 turu karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Slavia Prag karşılaştı. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off Turu ilk maçında Slavia Prag'a 3-2 yenildi. Sarı lacivertli takımın gollerini Ferdi Kadıoğlu ve Pkas attı. Sarı kanarya tur şansını Prag'daki rövanş maçına bıraktı.

FENERBAHÇE 3– 2 SLAVİA PRAG | MAÇ SONUCU

Stat: Ülker

Hakemler: Maurizio Mariani, Daniele Bindoni, Alberto Tegoni (İtalya)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Kim Min-jae (Dk. 46 Tisserand), Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş (Dk. 59 Ozan Tufan), Sosa, Osayi-Samuel, Zajc (Dk. 75 Arda Güler), Pelkas (Dk. 88 Berisha), Valencia (Dk. 74 Serdar Dursun)

Slavia Prag: Mandous, Ousou, Holes, Kacharaba, Traore (Dk. 75 Samek), Sevcik, Plavsic (Dk. 46 Lingr), Schranz, Dorley (Dk. 80 Tecl), Sor, Olayinka

Goller: Dk. 45 Traore, Dk. 62 Dorley, Dk. 64 Lingr (Slavia Prag), Dk. 58 Pelkas, Dk. 83 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 7 Zajc, Dk. 61 Szalai (Fenerbahçe), Dk. 52 Dorley (Slavia Prag)

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag'a 3-2 mağlup oldu.

54. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Pelkas'ın ara pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Valencia'nın sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

58. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. Sol kanatta rakibinden sıyrıldıktan sonra son çizgiye inen Ferdi Kadıoğlu, pasını Pelkas'a verdi. Yunan oyuncu, penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

62. dakikada Slavia Prag ikinci golü kaydetti. Ceza sahası çizgisi yakınında Szalai'nin uzaklaştırmak istediği top Dorley'in önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.

64. dakikada konuk takım farkı 2'ye çıkardı. Osayi-Samuel'in orta sahada kaptırdığı topu kontrol eden Sor, meşin yuvarlağı sağdan hızla hareketlenen Lingr ile buluşturdu. Bu oyuncunun ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır'ın müdahalesi yeterli olmadı ve top filelerle buluştu: 1-3.

83. dakikada Fenerbahçe ikinci kez fileleri havalandırdı. Arda Güler'in soldan kullandığı kornerde ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza yayının solundan şutunu çıkardı. Slavia Prag savunmasına çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Slavia Prag karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.