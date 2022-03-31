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Fenerbahçe 4 - 0 Kayserispor | Maç sonucu, özeti

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 31.hafta maçında Kayserispor'a konuk olan Fenerbahçe rakibini 16.dakikada Zajc ,45.dakikada Rossi, 54.dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+4.dakikada Arda Güler'in attığı gollerle 4-0 yendi.

Fenerbahçe 4 - 0 Kayserispor | Maç sonucu, özeti

11. dakikada topu önünde bulan Rossi, ceza sahasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunma arkasına atılan topu Gavranovic kontrol etmek istedi. Kaleci Altay çıkarak topun sahibi oldu.

Fenerbahçe 4 - 0 Kayserispor | Maç sonucu, özeti

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Rossi'nin önüne attı. Ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

36. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

54. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Ceza sahası dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin uzaktan sert şutunda, top ağlara gitti: 0-3.

58. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Emrah Başsan, topu ön direğe ortaladı. Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

Fenerbahçe 4 - 0 Kayserispor | Maç sonucu, özeti

74. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta, Zajc'ın ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlağı savunma karşıladı. Dönen topu önünde bulan Serdar Dursun'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.

84. dakikada ceza sahasında topla buluşan Arda Güler yerden vuruşunda, meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. Dönen topu Serdar Dursun ağlara gönderdi ancak öncesinde ofsayt bayrağı havaya kalktı.

90+2'nci dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Sağ kanattan Mert Hakan Yandaş'ın pası ile ceza sahası dışında topla buluşan Arda Güler'in vuruşunda, top filelerle buluştu: 0-4.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 4-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Fenerbahçe 4 - 0 Kayserispor maç sonucu, özeti

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Süleyman Özay

Yukatel Kayserispor: Lung, Mert Çetin, Hosseini, Carole, Cardoso (Dk. 46 Mustafa Pektemek), Onur Bulut, Abdulkadir Parmak (Dk. 46 Bertolacci), Campanharo (Dk. 76 Gökhan Sazdağı), Emrah Başsan (Dk. 68 Mane), Kemen, Gavranovic (Dk. 76 İlhan Parlak)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Kim Min-jae (Dk. 84 Atilla Szalai), Novak (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Osayi-Samuel, Crespo, Zajc (Dk. 75 Gustavo), Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci (Dk. 68 Arda Güler), Rossi (Dk. 68 Pelkas), Serdar Dursun

Goller: Dk. 16 Zajc, Dk. 45 Rossi, Dk. 54 İrfan Can Kahveci, Dk. 90+2 Arda Güler (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 35 Serdar Aziz, Dk. 56 Osayi-Samuel (Fenerbahçe), Dk. 73 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor)

Bölge Gündem Editör Ekibi
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