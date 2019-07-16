Fenerbahçe 5 ayrılığı birden duyurdu! Fenerbahçe, Oğuz Kağan Güçtekin'in 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın ise bonservisiyle birlikte Rizespor'a, Yasir Subaşı'nın ise Kayserispor'a transfer olduğunu duyurdu.

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Fenerbahçe, Vedat Muriç transferi karşılığında Çaykur Rizespor'a gönderdiği futbolcuların adlarını açıkladı. Sarı lacivertli kulüpten açıklama yapıldı. Açıklamada Oğuz Kağan Güçtekin, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan'ın Çaykur Rizespor'a gönderildiği belirtildi. Fenerbahçe internet sitesinden yapılan açıklamada ''Vedat Muriqi'nin bonservisiyle birlikte kadromuza katılması karşılığında oyuncularımızdan Oğuz Kağan Güçtekin 1 yıllığına kiralık olarak, Tarık Çetin, Burak Albayrak ve Mahsun Çapkan ise bonservisiyle birlikte Çaykur Rizespor'a transfer olmuştur. Kendilerine başarılar diler, transferlerin Çaykur Rizespor'a hayırlı olmasını dileriz.'' sözlerine yer verildi. Öte yandan Fenerbahçe, Yasir Subaşı'nın bonservisiyle birlikte Kayserispor'a transfer olduğunu da açıkladı Etiketler : Çaykur Rizespor, transfer



