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  3. Fenerbahçe: 83 - BOTAŞ: 70

Fenerbahçe: 83 - BOTAŞ: 70

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Ayşe Cora 16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez 7, Tilbe Şenyürek...

Fenerbahçe: 83 - BOTAŞ: 70

SALON: Metro Enerji

HAKEMLER: Ergin Sarı, Hüseyin Çelik, Sedef Yarıcı

FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 8, Ayşe Cora 16, Zandalasini 15, Vaughn 6, Verameyenka 15, Plum 10, Özge Yavaş 4, Tuğçe Canıtez 7, Tilbe Şenyürek 2, Esra Ural Topuz, Merve Arı

BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 10, Büşra Akbaş 2, Cuic 27, Melis Gülcan 14, Krivacevic 13, Aylin Darınç 2, Sehernaz Çidal 2, Erdenay Topçu

1. Periyot: 24-14

Devre: 48-33

3. Periyot: 70-53

Beş faulle çıkan: Büşra Akbaş (BOTAŞ)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 21'inci hafta erteleme karşılaşmasında Fenerbahçe, kendi evinde BOTAŞ'ı 83-70 mağlup etti.

Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligde 17'nci galibiyetini kazanırken, BOTAŞ 6'ncı yenilgisini aldı.

(FOTOĞRAFLI)

DHA

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