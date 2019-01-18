Fenerbahçe Aatif'ı açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, "Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA