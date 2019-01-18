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Fenerbahçe Aatif'ı açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını...

Fenerbahçe Aatif'ı açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, futbolcuları Aatif Chahechouhe'nun bonservisi ile transferi konusunda Çaykur Rizespor Kulübü ile her konuda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertliler, "Chahechouhe'ya yapmış olduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

DHA

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