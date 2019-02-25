Fenerbahçe, Abdullah Çevrim’i unutmadı
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı.
Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı.
Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde eski futbolcularını unutmadı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Fenerbahçeli Abdullah Çevrim için forma kollarına siyah bant taktı. Çevrim için müsabaka öncesinde saygı duruşu düzenlendi.
Kaynak: İHA
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