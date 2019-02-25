Fenerbahçe, Abdullah Çevrim’i unutmadı

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski futbolcusu Abdullah Çevrim için Beşiktaş derbisine siyah bantla sahaya çıktı.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde eski futbolcularını unutmadı. Sarı-lacivertliler, geçtiğimiz günlerde vefat eden A Milli Takım'ın eski futbolcularından Fenerbahçeli Abdullah Çevrim için forma kollarına siyah bant taktı. Çevrim için müsabaka öncesinde saygı duruşu düzenlendi.

Kaynak: İHA