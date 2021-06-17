Fenerbahçe açıkladı: Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtildi.

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Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtildi. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: ''Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' Berkem Temizel Gece Editörü