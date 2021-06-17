Fenerbahçe açıkladı: Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtildi.
Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtildi.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
''Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.''