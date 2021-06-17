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Fenerbahçe açıkladı: Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtildi.

Fenerbahçe açıkladı: Michael Frey, Royal Antwerp'e transfer oldu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada Michael Frey'in bonservisiyle birlikte Belçika ekiplerinden Royal Antwerp'e transfer olduğu belirtildi.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

''Oyuncumuz Michael Frey, bonservisiyle birlikte Belçika takımlarından Royal Antwerp’e transfer olmuştur. Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.'' 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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