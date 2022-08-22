Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 3. Hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Fenerbahçe ile Adana Demirspor arasında oynanan maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı izlemek isteyenler için Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı canlı izle | Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı Bein Sports HD1 canlı yayın izle linki haberimizde...

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig 2022- 2023 sezonunun 3.haftasındaki Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı 22 Ağustos 2022 Pazartesi günü Ülke Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanıyor. Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetiyor. Bitigen'in yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Kamil Çetin yapıyor.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI İZLE

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe - Adana Demirspor maçı, BeIN Sports HD 1 kanalından şifreli olarak izlenebiliyor.

Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE - ADANA DEMİRSPOR BEİN SPORTS HD1 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Lemos, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Lincoln, Emre Mor, Valencia, Serdar Dursun

Adana Demirspor: Ertaç, Svensson, Samet, Rakitskiy, Rodrigues, Ndiaye, Gökhan, Akintola, Belhanda, Onyekuru, Dzyuba.